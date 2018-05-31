Белоруски проиграли команде Нидерландов в квалификации чемпионата Европы по гандболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси проиграли команде Нидерландов со счетом 28:29 в последнем домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи, проходившей на площадке минского дворца спорта "Уручье", белоруски ни в чем не уступали более мастеровитым соперницам. На протяжении почти всего первого тайма команды шли мяч в мяч, только к перерыву гости сумели оторваться на 3 мяча - 16:13. Во второй половине класс голландских гандболисток сказался, и они довели встречу до победы.

Еще один фаворит квалификационной группы 7 команда Венгрии в матче 5-го тура разгромила на выезде аутсайдера сборную Косово с результатом 37:15.

В предыдущих поединках белорусские гандболистки дважды победили команду Косово - 31:22 (в гостях) и 41:18 (дома). В двух встречах с фаворитами подопечные Томажа Чатера потерпели поражения: в гостях от голландок (21:33) и дома от венгерок (18:22).

Турнирное положение после 4 туров: Нидерланды - 8 очков, Венгрия - 8, Беларусь - 4, Косово - 0. Сборные Нидерландов и Венгрии обеспечили себе выход в финальную часть континентального чемпионата. В заключительный игровой день отборочного турнира 2 июня белоруски сыграют в Кечкемете с венгерками, а в Алмере голландки примут косовских гандболисток.

В финальную стадию женского континентального первенства попадут команды, которые займут 1-2-е места в 7 отборочных группах, а также лучшая сборная из занявших 3-е место. Хозяином финала ЧЕ-2018 будет сборная Франции, которая освобождена от квалификации. Лучшие 16 сборных Старого Света с 29 ноября по 16 декабря будут соревноваться в пяти французских городах - Нанси, Нанте, Монбельяре, Бресте и Париже.-0-