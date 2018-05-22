Белоруски проиграли шведкам в матче командного ЧЕ по настольному теннису

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по настольному теннису неудачно провела домашний матч отборочного турнира командного чемпионата Европы-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре с командой Швеции белоруски Виктория Павлович, Алина Никитченко и Надежда Богданова проиграли свои поединки и уступили скандинавским гостьям с "сухим" счетом 0:3. Ответная встреча состоится 4 декабря в Швеции. До этого белорусская команда 2 октября примет в Минске сборную России, которую ранее обыграла у себя дома со счетом 3:0.
Мужская сборная Беларуси сегодня примет в минском Дворце тенниса соперников из Словакии (начало в 19.00). В составе хозяев сыграют Владимир Самсонов, Павел Платонов, Александр Ханин и Глеб Шамрук. В стартовом туре квалификации белорусы и словаки обыграли украинцев с одинаковым результатом 3:0.
Финальный турнир командного чемпионата Европы пройдет в 2019 году во французском Нанте.-0-
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