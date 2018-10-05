Белоруски вышли в плей-офф молодежного ЧМ по баскетболу 3х3

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки вышли в плей-офф молодежного (U-23) чемпионата мира по баскетболу 3х3, который проходит в китайском Сиане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Юрия Волка одержали две виктории подряд: над сверстницами из Казахстана - 15:4 и Украины - 18:16. В первый соревновательный день предварительной группы В белоруски Арина Мосько, Анастасия Сущик, Анна Лаппо и Сабира Агаева обыграли команду Индонезии - 15:12, но уступили голландкам со счетом 11:12. В итоге в плей-офф мирового первенства вышли команды Беларуси и Украины.

Матчи нокаут-раунда, в котором примут участие 10 лучших команд, пройдут в заключительный день турнира 7 октября .

Баскетбол 3х3 набирает все большую популярность в мире и в 2019 году войдет в программу II Европейских игр в Минске.-0-