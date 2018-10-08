Белоруски заняли 5-е место на молодежном ЧМ по баскетболу 3х3

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки заняли 5-е место на молодежном (U-23) чемпионате мира по баскетболу 3х3, который завершился в китайском Сиане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех викторий в предварительной группе В белоруски уступили в четвертьфинале сверстницам из России со счетом 15:19 и оказались на пятой итоговой позиции среди 20 участников турнира. Чемпионками планеты стали россиянки, серебро у команды Японии, бронзу завоевали украинки. У мужчин также первенствовали российские баскетболисты, второе место у Латвии, третьими финишировали венгры.

В дебютном для белорусок мировом первенстве за национальную сборную под руководством тренера Юрия Волка играли Арина Мосько, Анастасия Сущик, Анна Лаппо и Сабира Агаева.

В 2019 году баскетбол 3х3 войдет в программу II Европейских игр в Минске.-0-