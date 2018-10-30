Белоруски завоевали 2 медали на турнире по бадминтону в Каире

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Алеся Зайцева и Анастасия Чернявская завоевали две медали на международном турнире категории International Series по бадминтону в Каире (Египет), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Опытная Алеся Зайцева в первом круге обыграла Айю Эззат Абделрахим из Египта со счетом 2:0 (21:10, 21:9). Далее белоруска одержала две победы: над представительницей Пакистана Махур Шахафд - 2:1 (20:22, 21:15, 21:13) и Венгрии Даниэллой Гонда - 2:0 (21:16, 21:15). За выход в финал Алеси Зайцевой противостояла швейцарка Рони Штерн, которую она победила - 2:0 (21:19, 21:10).

Однако матч за золотую награду не состоялся: у Алеси Зайцевой обострились боли в ноге из-за старой травмы. Она также не смогла принять участие в борьбе за выход в финал парного разряда, в котором выступала вместе с Анастасией Чернявской. Обе спортсменки получили бронзовые награды.

Во втором Кубке мира приняли участие 169 спортсменов из 31 страны мира.-0-