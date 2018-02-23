Белорусская биатлонистка Ирина Кривко вошла в число кандидатов в комитет спортсменов IBU

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кривко вошла в число кандидатов в комитет спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) на период 2018-2020 годов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-служба союза.

Претендовать на попадание в комитет могут только биатлонисты, которые были зарегистрированы в качестве участников первых трех этапов Кубка мира в нынешнем сезоне.

Национальные федерации выдвинули в общей сложности семь спортсменов и пять спортсменок.

В число кандидатов в комитет IBU кроме Ирины Кривко вошли француз Мартен Фуркад, австриец Симон Эдер, Михал Крчмарж (Чехия), Эрик Лессер (Германия), Клемен Бауэр (Словения), Эдин Ходжич из Сербии, Себастьян Самуэльссон (Швеция), биатлонистки Катарина Иннерхофер (Австрия), Ирина Кривко (Беларусь), Ева Пускарчикова (Чехия), Аита Гаспарин (Швейцария), Клэр Игэн (США).

Тайное онлайн-голосование будет открыто до 15 марта.-0-