4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация изучила спортивные объекты Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В ходе встречи обсуждались вопросы проезда, проживания, питания участников и проведения спортивных соревнований, которые состоятся 6-18 октября 2018 года.

Состязания Юношеских Игр будут организованы в четырех районах столицы Аргентины. Наиболее высокий интерес у представителя НОК Беларуси Василия Юрчика вызывал кластер, расположенный в южной части города - Юношеский олимпийский парк, где пройдут соревнования по легкой атлетике, борьбе, современному пятиборью, дзюдо, гимнастике, плаванию, хоккею на траве. В северной части Буэнос-Айреса расположены три других района для соревнований: настольный теннис, стрельба (Технополис парк); гребля, баскетбол (Урбан парк) и теннис (Грин парк).

Организаторы обещают удивить гостей и всех любителей спорта на открытии Юношеских Олимпийских игр, которое впервые состоится не на стадионе, а на одной из главных площадей Буэнос-Айреса 6 октября 2018 года в 20.00. Закрытие спортивного форума состоится 18 октября 2018 года на стадионе около Олимпийской деревни.

Летние юношеские Олимпийские игры для атлетов 15-18 лет пройдут по 32 видам спорта, в них примут участие 3998 спортсменов (1999 юношей и 1999 девушек). Это будут первые Игры, где организаторами соблюдено гендерное равенство. Всего юным атлетам предстоит разыграть 241 комплект медалей в течение 12 соревновательных дней. Ранее Летние юношеские Олимпийские игры проходили в Сингапуре и китайском Нанкине.-0-