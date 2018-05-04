4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация изучила спортивные объекты Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
В ходе встречи обсуждались вопросы проезда, проживания, питания участников и проведения спортивных соревнований, которые состоятся 6-18 октября 2018 года.
Состязания Юношеских Игр будут организованы в четырех районах столицы Аргентины. Наиболее высокий интерес у представителя НОК Беларуси Василия Юрчика вызывал кластер, расположенный в южной части города - Юношеский олимпийский парк, где пройдут соревнования по легкой атлетике, борьбе, современному пятиборью, дзюдо, гимнастике, плаванию, хоккею на траве. В северной части Буэнос-Айреса расположены три других района для соревнований: настольный теннис, стрельба (Технополис парк); гребля, баскетбол (Урбан парк) и теннис (Грин парк).
Организаторы обещают удивить гостей и всех любителей спорта на открытии Юношеских Олимпийских игр, которое впервые состоится не на стадионе, а на одной из главных площадей Буэнос-Айреса 6 октября 2018 года в 20.00. Закрытие спортивного форума состоится 18 октября 2018 года на стадионе около Олимпийской деревни.
Летние юношеские Олимпийские игры для атлетов 15-18 лет пройдут по 32 видам спорта, в них примут участие 3998 спортсменов (1999 юношей и 1999 девушек). Это будут первые Игры, где организаторами соблюдено гендерное равенство. Всего юным атлетам предстоит разыграть 241 комплект медалей в течение 12 соревновательных дней. Ранее Летние юношеские Олимпийские игры проходили в Сингапуре и китайском Нанкине.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4265 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.0233 BYN
|2.018 BYN
|2.021 BYN
|RUB
|3.1889 BYN
|3.19 BYN
|3.21 BYN