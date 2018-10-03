Белорусская делегация отправилась на III Юношеские Олимпийские игры

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные проводы белорусской делегации на III Юношеские Олимпийские игры состоялись в НОК Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич зачитал участникам соревнований приветствие главы государства, президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко. "Помните, защищать спортивную славу Беларуси - большая честь. Убежден, что вы подтвердите высокий уровень отечественной системы подготовки атлетов и достойно представите свою Родину на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине", - говорится в приветствии. Президент НОК выразил надежду, что предстоящие Игры широко распахнут перед молодыми белорусскими атлетами дверь в спорт высших достижений и станут ярким началом карьеры.

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля пожелал команде удачи и успехов на пути к заветным целям. "Искренне надеемся, что упорство, целеустремленность, сила воли, трудолюбие помогут вам победить", - сказал замминистра.

В состав белорусской команды вошли 37 спортсменов и 18 тренеров. Белорусские атлеты выступят в 16 видах спорта (акробатика, борьба женская, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, гребля на байдарках и каноэ, гребля академическая, дзюдо, легкая атлетика, современное пятиборье, стрельба из лука, стрельбы пулевая, теннис, теннис настольный, парусный спорт, плавание, прыжки на батуте). Многие из тех, кто отправился в Буэнос-Айрес, уже поднимались на пьедесталы почета крупных международных соревнований. Среди главных претендентов на медали Анастасия Шкурдай (плавание), Анна Каменщикова (гимнастика художественная), Иван Литвинович (прыжки на батуте), Алексей Александрович и Анна Зубкова (легкая атлетика), Ксения Дзибук и Наталья Варакина (борьба вольная), Иван Брынза (гребля академическая), Артем Колосов (дзюдо), Екатерина Этина (современное пятиборье), Надежда Богданова (настольный теннис).

ІІІ летние Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе пройдут с 6 по 18 октября. Первым соревновательным днем для наших спортсменов станет 7 октября. В этот день выступят представители парусного спорта, спортивной гимнастики, акробатики, гребли академической, дзюдо, тенниса, настольного тенниса и плавания.-0-

Фото Минспорта