1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая заняла второе место на Гран-при в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пути к награде белоруска в весовой категории свыше 78 кг одолела в упорном противостоянии Анастасию Сапсай из Украины. В полуфинале Марина Слуцкая одержала уверенную победу над француженкой Анне Фатумата М'Байро, заработав оценку "иппон" после приема на удержание.

В решающем поединке Марина Слуцкая встретилась с другой представительницей Франции Роман Дико. На этот раз белоруска пропустила прием от соперницы, которая получила "иппон" и стала победительницей Гран-при.

Годом ранее Марина Слуцкая заняла в Тбилиси первое место. В ходе текущего сезона белоруска уже завоевывала награды: на январском этапе Гран-при в Тунисе она поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета.-0-