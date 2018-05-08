Белорусская федерация баскетбола представила промо-ролик к старту минского ЧМ среди девушек

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация баскетбола представила промо-ролик к старту минского чемпионата мира (U-17) среди девушек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Спортивный сюжет создан совместно с телеканалом "Беларусь 5". Ролик вскоре можно будет увидеть на телеканалах Белтелерадиокомпании и на экранах в столичном общественном транспорте.

Мировой форум лучших юных баскетболисток пройдет с 21 по 29 июля 2018 года. По итогам жеребьевки, которая прошла в начале марта в Городской ратуше, сборная Беларуси под руководством главного тренера Виктории Дацун выступит в группе А. Соперницами белорусок станут баскетболистки Японии, Колумбии и Франции.

Минск получил право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года.-0-