Белорусская федерация баскетбола представила промо-ролик к старту минского ЧМ среди девушек

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация баскетбола представила промо-ролик к старту минского чемпионата мира (U-17) среди девушек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.
Спортивный сюжет создан совместно с телеканалом "Беларусь 5". Ролик вскоре можно будет увидеть на телеканалах Белтелерадиокомпании и на экранах в столичном общественном транспорте.
Мировой форум лучших юных баскетболисток пройдет с 21 по 29 июля 2018 года. По итогам жеребьевки, которая прошла в начале марта в Городской ратуше, сборная Беларуси под руководством главного тренера Виктории Дацун выступит в группе А. Соперницами белорусок станут баскетболистки Японии, Колумбии и Франции.
Минск получил право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года.-0-
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