Белорусская федерация баскетбола провела благотворительный матч за 100 дней до начала ЧМ U-17

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация баскетбола (БФБ) отметила 100 дней до начала домашнего чемпионата мира (U-17) среди девушек благотворительным матчем с воспитанниками детского дома №5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра и мастер-класс были проведены сегодня на площадке Falcon club. Юные баскетболисты были разделены на две команды, которыми руководили известные тренеры Николай Алексеев, Александр Подерачев и Наталия Трофимова, Егор Мещеряков. Дети соревновались в меткости и точности попадания мяча в корзину, ведении и дриблинга мяча.

За матчем и конкурсами наблюдали многие известные игроки, руководство федерации. "Считаю, спортивные организации должны быть социально ответственными. БФБ кроме основной деятельности поддерживает и баскетбол на колясках, мы готовы помочь и детям, у которых нет серьезных возможностей заниматься этим видом спорта. Ребята из детского дома №5 активно поддерживали сборную Беларуси в ходе отборочных матчей чемпионата мира. Решили их пригласить и провести мастер-класс под наблюдением наших специалистов. Считаю, праздник баскетбола удался", - отметил глава БФБ Максим Рыженков.

Руководитель федерации баскетбола подчеркнул значимость предстоящего чемпионата мира (21-29 июля). Он выразил уверенность, что Беларусь проведет турнир на высоком организационном уровне, а наша женская команда приложит все усилия, чтобы выступить достойно на планетарном первенстве.

После завершения благотворительного матча федерация баскетбола передала ребятам из детского дома комплекты экипировки и мячи, а лучшие игроки получили памятные подарки.

Во время акции была представлена и волонтерская программа "Беларусь-2018", которая реализуется БФБ совместно с фондом "Дирекция II Европейских игр". Федерацией уже отобраны 150 человек, которые предварительно подали заявки на волонтерство в Минске в 2019 году. На чемпионате мира они пройдут стажировку перед предстоящими Европейскими играми, а также получат от Международной федерации баскетбола комплекты спортивной экипировки.-0-

Фото Андрея Покумейко