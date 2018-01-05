5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация футбола объявила конкурс комментаторов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФФ.

В конкурсе предусмотрено несколько этапов отбора, первый их которых продлится до 26 января. Всем желающим предложено записать эпизод матча и озвучить его. Затем жюри отберет наиболее достойные работы и по результатам голосования в интернете определит победителей.

"С сезона 2018 года федерация футбола радикально изменит подход к организации трансляций и показу матчей национального первенства. Эфиры получат качественную техническую поддержку и современное визуальное оформление. Также будет изменено информационное сопровождение игр", - отметили в БФФ.-0-