Белорусская федерация легкой атлетики намерена провести на "Динамо" чемпионат Европы-2024

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики намерена провести на стадионе "Динамо" чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель БФЛА Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Девятовский подчеркнул важность реконструкции стадиона "Динамо", на котором планируется проведение многих международных турниров.

"Матчевая встреча атлетов Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона является своеобразным экзаменом за год до старта Европейских игр. Белорусской федерации необходимо проверить, как все работает на "Динамо" после реконструкции. Организовать этот матч было непросто, но это отличная возможность и для наших ведущих спортсменов после долгого перерыва выступить перед родными трибунами. За нами внимательно наблюдают представители международной и европейской федераций. Мы планируем проведение многих международных соревнований, а одна из целей - чемпионат Европы-2024, на организацию которого намерены подать заявку. В олимпийский год провести такой турнир дорогого стоит. Если получим этот чемпионат, то в Минск съедутся накануне Игр все ведущие атлеты, чтобы проверить свои силы", - рассказал Вадим Девятовский.

В Минске на обновленном стадионе "Динамо" проходит сегодня матчевая встреча по легкой атлетике среди спортсменов Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона. Первую золотую медаль в копилку белорусской команды принесла Светлана Куделич, которая победила в беге на 3000 м.-0-