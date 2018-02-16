Белорусская фристайлистка Анна Гуськова обеспечила себе олимпийскую медаль

Белоруска Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой во фристайле. 25-летняя девушка заявила на финал прыжок с коэффициентом 3,8 и набрала 96,14 балла. Вторая представительница нашей страны Алла Цупер стала четвертой. Буквально в последний момент ее сместила с бронзовой позиции китаянка Фанью Конг (70,14).

Серебро и бронза соревнований досталась представительницам Китая Синь Чжан (95,52) и Фанью Конг (70,14).

Анна Гуськова в первой попытке решающего этапа стала первой, набрав 94,15 балла. Во второй попытке она стала третьей, а в решающей попытке спортсменку обойти никому не удалось.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер заявила на финальную попытку прыжок с наивысшим коэффициентом сложности, но упала при приземлении. Несмотря на это, до выступления последней участницы она держалась на третьей строчке, когда ее поодвинула представительница из Китая.-0-