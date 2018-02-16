16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике, передает корреспондент БЕЛТА.
Новоиспеченная обладательница золота Олимпиады-2018 сегодня выступила просто великолепно. В первой попытке решающего этапа Анна показала лучший результат - 94,15 балла, во второй попытке ее обошли только две китаянки Синь Чжан и Фаньюй Кун. Однако в решающей попытке Анна Гуськова снова продемонстрировала свои лучшие качества, заработав золотую оценку - 96,14 очка. Второе место заняла Синь Чжан, бронза у Фаньюй Кун.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место с результатом 59,94 балла.
Завтра начнется турнир у мужчин, где Беларусь представят олимпийский чемпион Антон Кушнир, Максим Густик и Станислав Гладченко.-0-
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