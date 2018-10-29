Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала две награды на Гран-при в Испании

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Алина Горносько завоевала две награды на Гран-при в испанской Марбелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В индивидуальных выступлениях в упражнении с мячом она заняла третье место - 18,350 балла. Победила в этом виде Екатерина Селезнева из России - 20,050, серебряным призером стала украинка Влада Никольченко - 18,750 балла.
Ранее, в индивидуальном многоборье в Марбелье Алина Горносько завоевала серебряную медаль.
Как отметили в Белорусской ассоциации гимнастики, уходящий сезон стал самым сложным в карьере Алины, после травмы непростым получился период восстановления. В тренерском штабе белорусской команды в новом олимпийском цикле с этой спортсменкой связывают особые надежды.-0-
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