Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала две награды на Гран-при в Испании

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Алина Горносько завоевала две награды на Гран-при в испанской Марбелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В индивидуальных выступлениях в упражнении с мячом она заняла третье место - 18,350 балла. Победила в этом виде Екатерина Селезнева из России - 20,050, серебряным призером стала украинка Влада Никольченко - 18,750 балла.

Ранее, в индивидуальном многоборье в Марбелье Алина Горносько завоевала серебряную медаль.

Белорусская грация Алина Горносько завоевала серебро Гран-при в Испании По итогам выступления в четырех видах программы (обруч, мяч, булавы, лента) белоруска, которая набирает форму после травмы, получила от судей в сумме 73,450 балла.

Как отметили в Белорусской ассоциации гимнастики, уходящий сезон стал самым сложным в карьере Алины, после травмы непростым получился период восстановления. В тренерском штабе белорусской команды в новом олимпийском цикле с этой спортсменкой связывают особые надежды.-0-