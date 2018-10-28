Белорусская грация Алина Горносько завоевала серебро Гран-при в Испании

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Алина Горносько завоевала серебреную медаль в многоборье Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам выступления в четырех видах программы (обруч, мяч, булавы, лента) белоруска, которая набирает форму после травмы, получила от судей в сумме 73,450 балла. Первое место заняла украинская гимнастка Влада Никольченко - 77,050 балла. Бронзовым призером в многоборье стала россиянка Екатерина Селезнева - 72,400 балла.
Завершится Гран-при в Марбелье розыгрышем наград в отдельных видах.-0-
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