Белорусская грация Алина Горносько завоевала серебро Гран-при в Испании

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Алина Горносько завоевала серебреную медаль в многоборье Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам выступления в четырех видах программы (обруч, мяч, булавы, лента) белоруска, которая набирает форму после травмы, получила от судей в сумме 73,450 балла. Первое место заняла украинская гимнастка Влада Никольченко - 77,050 балла. Бронзовым призером в многоборье стала россиянка Екатерина Селезнева - 72,400 балла.

Завершится Гран-при в Марбелье розыгрышем наград в отдельных видах.-0-