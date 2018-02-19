Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала три награды на этапе Гран-при в Москве

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала три награды на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который прошел в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
В финалах отдельных упражнений белоруска победила в композиции с лентой - 16,450 балла. Она опередила россиянку Александру Солдатову и Бояну Калейн из Болгарии. В упражнении с обручем Екатерина Галкина завоевала бронзовую награду - 15,950 балла. В композиции с мячом гимнастка вновь поднялась на третью ступень пьедестала почета, получив от судей - 17,000 балла, и получила третью медаль на турнире.
Белорусских граций ожидает насыщенный календарь в следующем месяце. В марте подопечные Ирины Лепарской выступят на традиционных соревнованиях в Риге, примут участие в Гран-при в Киеве и этапе Кубка мира в Софии.-0-
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