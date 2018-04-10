Белорусская грация Юлия Евчик завоевала три медали на международном турнире в Словении

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Юлия Евчик завоевала одну золотую и две бронзовые награды на международном турнире в Любляне (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В упражнении с обручем белоруска получила от судей 17,500 балла и значительно опередила занявшую второе место израильтянку Николь Зеликман (16,600 балла). Россиянка Анна Соколова стала бронзовым призером в этой дисциплине - 16,500. Юлия Евчик также завоевала бронзовую награду в упражнении с лентой и в индивидуальном многоборье.

Очередным крупным стартом белорусских граций станет этап Кубка мира в итальянском Пезаро с 13 по 15 апреля. К этому турниру в составе национальной сборной готовятся Екатерина Галкина, Анастасия Салос и команда в групповых упражнениях. Алина Горносько продолжает восстанавливаться после травмы, и для нее основным стартом станет чемпионат Европы в испанской Гвадалахаре, который состоится 1-3 июня.-0-