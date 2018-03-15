Белорусская команда будет представлена двумя атлетами в финальном этапе КМ по конькобежному спорту

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда будет представлена двумя атлетами в финальном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который пройдет в Минске 17-18 марта. Об этом сообщил журналистам главный тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин, передает корреспондент БЕЛТА.

На соревнованиях в Минске Беларусь будут представлять Марина Зуева и Игнат Головатюк.

"Я доволен сезоном в целом, его результатами. Спортсмены подошли к этому старту в хорошей форме. Уверен, что они достойно представят нашу страну", - рассказал Сергей Минин. Он подчеркнул, что домашний финальный этап стал дополнительной мотивацией для белорусских конькобежцев. "Это был непростой сезон, учитывая Олимпиаду, поэтому я горжусь тем, что Марина Зуева и Игнат Головатюк попали в топ-12 и выступят на соревнованиях в Минске", - добавил наставник национальной сборной.

Ожидается, что участие в турнире примут более 80 спортсменов из 16 стран мира, среди которых будут действующие победители и призеры чемпионата мира и Олимпиады 2018 года. Традиционно лидерами в данном виде спорта являются представители Нидерландов, России, Чехии, Германии, Канады, США.-0-