Белорусская команда будет представлена двумя атлетами в финальном этапе КМ по конькобежному спорту

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда будет представлена двумя атлетами в финальном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который пройдет в Минске 17-18 марта. Об этом сообщил журналистам главный тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин, передает корреспондент БЕЛТА.
На соревнованиях в Минске Беларусь будут представлять Марина Зуева и Игнат Головатюк.
"Я доволен сезоном в целом, его результатами. Спортсмены подошли к этому старту в хорошей форме. Уверен, что они достойно представят нашу страну", - рассказал Сергей Минин. Он подчеркнул, что домашний финальный этап стал дополнительной мотивацией для белорусских конькобежцев. "Это был непростой сезон, учитывая Олимпиаду, поэтому я горжусь тем, что Марина Зуева и Игнат Головатюк попали в топ-12 и выступят на соревнованиях в Минске", - добавил наставник национальной сборной.
Ожидается, что участие в турнире примут более 80 спортсменов из 16 стран мира, среди которых будут действующие победители и призеры чемпионата мира и Олимпиады 2018 года. Традиционно лидерами в данном виде спорта являются представители Нидерландов, России, Чехии, Германии, Канады, США.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4203 BYN
|2.416 BYN
|2.423 BYN
|USD
|1.9581 BYN
|1.956 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4354 BYN
|3.428 BYN
|3.44 BYN