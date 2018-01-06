Команда Беларуси победила Швейцарию в матче Рождественского турнира и вышла в финал

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси победила Швейцарию со счетом 10:6 (4:1, 1:1, 5:4) в матче XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси и вышла в финал соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.

Успех в третьей игре в предварительного этапа позволил команде Президента Беларуси занять первое место в квартете. На первой минуте встречи на "Чижовка-Арене" нападающий Ярослав Чуприс забросил открыл счет – 1:0. Гости постарались перевести игру в зону хозяев площадки, но спустя несколько минут белорусы убежали в контратаку, итогом которой стал второй гол Ярослава Чуприса. Увеличить преимущество в счете хозяевам площадки удалось на 7-й минуте периода. С передачи Александра Лукашенко отличился Павел Белый – 3:0. Швейцарцы заменили голкипера и постарались активнее действовать в нападении, что позволило им сократить отставание - 1:3. Однако белорусская команда владела инициативой и отличилась заброшенной шайбой еще раз - 4:1.

Соперники из Швейцарии, уступая 1:4, после отдыха постарались перехватить инициативу и значительно чаще угрожали воротам Сергея Шабанова. Голкиперу белорусов не раз приходилось вступать в игру и проявлять свое мастерство. В итоге команды забросили по одной шайбе и ушли на отдых со счетом 5:2.

В заключительном периоде встречи команды порадовали болельщиков обилием голов, но белорусы не позволили перехватить инициативу на площадке и добились победы – 10:6.

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