Белорусская команда по керлингу одержала три победы на ЧМ смешанных пар в Швеции

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда по керлингу Илья Шоломицкий и Татьяна Торсунова одержали три победы на 11-м чемпионате мира среди смешанных пар (дабл-микст) в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дуэт из Минска был сильнее соперников из Румынии (10:0), Хорватии (13:4) и Англии (7:4). В игре с представителями Туманного Альбиона, при счете 4:4, белорусы уверенно провели шестой и седьмой энды встречи и добились победы.
Илья Шоломицкий и Татьяна Торсунова потерпели лишь одно поражение в ходе турнира в Швеции от команды Турции (6:9), которая и возглавляет таблицу группы В. На предварительной стадии белорусам осталось сыграть с соперниками из Венгрии и Норвегии (обе встречи состоятся 25 апреля) и Дании (26 апреля). Три лучшие команды из пяти групп предварительного этапа выйдут в плей-офф.
В чемпионате мира среди смешанных пар принимают участие команды из 40 стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4437 BYN
|2.445 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2.0034 BYN
|2 BYN
|2.0045 BYN
|RUB
|3.2492 BYN
|3.24 BYN
|3.25 BYN