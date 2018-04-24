Белорусская команда по керлингу одержала три победы на ЧМ смешанных пар в Швеции

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда по керлингу Илья Шоломицкий и Татьяна Торсунова одержали три победы на 11-м чемпионате мира среди смешанных пар (дабл-микст) в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дуэт из Минска был сильнее соперников из Румынии (10:0), Хорватии (13:4) и Англии (7:4). В игре с представителями Туманного Альбиона, при счете 4:4, белорусы уверенно провели шестой и седьмой энды встречи и добились победы.

Илья Шоломицкий и Татьяна Торсунова. Фото Международной федерации керлинга

Илья Шоломицкий и Татьяна Торсунова потерпели лишь одно поражение в ходе турнира в Швеции от команды Турции (6:9), которая и возглавляет таблицу группы В. На предварительной стадии белорусам осталось сыграть с соперниками из Венгрии и Норвегии (обе встречи состоятся 25 апреля) и Дании (26 апреля). Три лучшие команды из пяти групп предварительного этапа выйдут в плей-офф.

В чемпионате мира среди смешанных пар принимают участие команды из 40 стран.-0-