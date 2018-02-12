Белорусская конькобежка Марина Зуева дисквалифицирована на дистанции 1500 м

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском ледовом овале начались соревнования конькобежек на дистанции 1500 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска Марина Зуева бежала в третьей паре и выиграла у китаянки Жуйнин Тянь. Однако после финиша судьи усмотрели нарушения со стороны белорусской спортсменки - и она была дисквалифицирована.

Соревнования продолжаются.-0-