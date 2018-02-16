Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место на олимпийской дистанции 5000 м

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Марина Зуева заняла 7-е место в олимпийских соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 5000 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Результат белоруски - 7 мин. 04,41 сек. Дебютантке Игр Марине Зуевой удался прогресс в ее олимпийских результатах: на дистанции 3000 м она была 11-й, а на 1500 м после нарушения правил подверглась дисквалификации.

Марина Зуева. Фото Reuters

Марина Зуева. Фото Reuters

В сегодняшних соревнованиях на олимпийском овале белорусская конькобежка уступила победительнице 14,18 сек. Золотая награда в очередной раз легла в копилку сборной Нидерландов. Лучшую скорость на дистанции показала Эсме Виссер (результат - 6 мин. 50,23 сек.).

Эсме Виссер. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Эсме Виссер. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Лишь серебряной наградой на этот раз довольствовалась одна из наиболее титулованных конькобежек современности чешка Мартина Сабликова (+1,62 сек.). Бронза досталась представительнице команды олимпийских атлетов из России Наталье Ворониной (+3 мин. 75 сек.).

Мартина Сабликова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Наталья Воронина. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Мартина Сабликова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

В целом борьбу за места на пьедестале почета сегодня вели 12 спортсменок.

Мартина Сабликова, Эсме Виссер и Наталья Воронина. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Мартина Сабликова, Эсме Виссер и Наталья Воронина. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Мартина Сабликова, Эсме Виссер и Наталья Воронина. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Эсме Виссер. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Марина Зуева на Играх в Пхенчхане также планирует выступать в масс-старте. К участию в этой же дисциплине готовится и ее коллега по белорусской сборной Татьяна Михайлова. В мужских олимпийских соревнованиях по скоростному бегу на коньках Беларусь представят Виталий Михайлов и Игнат Головатюк.-0-