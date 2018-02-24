Белорусская конькобежка Татьяна Михайлова не пробилась в финал масс-старта в Пхенчхане

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Участники олимпийских соревнований по конькобежному спорту сегодня разыгрывают два последних комплекта наград - в женском и мужском масс-стартах, передает корреспондент БЕЛТА.Во втором полуфинале белоруска Татьяна Михайлова не набрала ни одного зачетного балла и не прошла в финальную стадию.В первом женском полуфинале белоруска Марина Зуева квалифицировалась в финал с восьмым результатом. Начало решающего забега в 15.30.В соревнованиях мужчин во втором полуфинале на старт выйдет белорусский конькобежец Виталий Михайлов.-0-Фото Андрея Покумейко