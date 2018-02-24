Белорусская конькобежка Татьяна Михайлова не пробилась в финал масс-старта в Пхенчхане

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Участники олимпийских соревнований
по конькобежному спорту сегодня разыгрывают два последних комплекта
наград - в женском и мужском масс-стартах, передает корреспондент БЕЛТА.
Во втором полуфинале белоруска Татьяна Михайлова не набрала ни одного зачетного балла и не прошла в финальную стадию.
В
первом женском полуфинале белоруска Марина Зуева квалифицировалась в
финал с восьмым результатом. Начало решающего забега в 15.30.
В соревнованиях мужчин во втором полуфинале на старт выйдет белорусский конькобежец Виталий Михайлов.-0-
Фото Андрея Покумейко