Белорусская конькобежка Татьяна Михайлова не выйдет на старт дистанции 1000 м

14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Михайлова не выйдет сегодня на старт дистанции 1000 м в конькобежном спорте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Тренерский штаб белорусской команды предоставил возможность спортсменке сосредоточиться на подготовки в масс-старте, который пройдет у женщин 24 февраля. В этом виде планирует выступить и еще одна белоруска Марина Зуева.

Фаворитами предстоящего сегодня старта на 1000 м, который начнется в 13.00, являются японка Нао Кодаира, австрийка Ванесса Херцог, норвежка Хеге Бокко, голландка Марит Леенстра и американка Хизер Бергсма. Многих этих атлетов можно будет также увидеть 17-18 марта в Минске, где состоится финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту.-0-