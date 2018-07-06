6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович квалифицировалась в финал "Бриллиантовой лиги", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На завершившемся в Лозанне отборочном этапе этих престижных соревнований один из лидеров сезона заняла шестое место, показав результат 61,00 м. Победу праздновала Никола Огородникова из Чехии - 65,02 м. Для метательниц копья турнир в Швейцарии стал третьим в "Бриллиантовой лиге" 2018 года. На старте сезона в Шанхае Татьяна Холодович заняла четвертое место, а 7 июня в Осло одержала великолепную победу с национальным рекордом - 67 м 47 см.

Четвертый этап "Бриллиантовой лиги" у метательниц копья пройдет 21-22 июля в Лондоне. Татьяна Холодович, выступив на трех предыдущих турнирах, заработала 16 квалификационных очков и вышла в финал "Бриллиантовой лиги", куда также отобралась китаянка Лю Хуэйхуэй и чешка Никола Огородникова.

Решающий этап соревнований после чемпионата Европы в Берлине (7-12 августа) примет Цюрих, где 30 августа копьеметательницы поборются за $50 тыс., а победительница получит также специальный приз с алмазом и приглашение на чемпионат мира по легкой атлетике, который в 2019 году пройдет в Дохе.-0-