Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович стала четвертой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке она показал результат 62 м 15 см. Победительницей этапа в этом виде программы стала китаянка Лю Хюиху - 68 м 85 см. Марцелина Витек из Польши показала второй результат - 64 м 49 см. Эда Тугсуз из Турции завершила вступление на третьем месте - 63 м 20 см.

В секторе для толкания ядра выступила белоруска Юлия Леонтюк. Она также остановилась в шаге от пьедестала, завершив борьбу на четвертом месте 18 м 42 см. Первое место заняла Ляо Гонь из Китая - 19 м 99 см.-0-