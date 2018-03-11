Белорусская метательница молота Анна Малыщик победила на международном турнире в Португалии

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская метательница молота Анна Малыщик победила на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в португальской Лейрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучшей для белоруски стала третья попытка, по итогам которой она показала результат - 72 м 62 см. Француженка Александра Тавернье уступила Анне Малыщик более метра - 71 м 20 см. Бронзовая награда в метании молота в активе Мальвины Копрон из Польши - 69 м 54 см.
Золотая награда Анны Малыщик стала четвертой в копилке белорусской команды. Ранее серебряные медали турнира в Лейрии завоевали Алена Дубицкая (толкание ядра), Виктор Трус (метание диска) и копьеметательница Анна Тарасюк.-0-
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