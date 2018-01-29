Белорусская пятиборка Ирина Просенцова выиграла турнир в Будапеште

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Просенцова из Гомеля стала победительницей представительного турнира по современному пятиборью Budapest Indoor International, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В венгерской столице Ирина Просенцова набрала в сумме 1 341 очко, обладательницей серебряной медали стала венгерская спортсменка Мишель Гуля (1 334 балла), бронза у литовской пятиборки Гинтаре Венчкаускайте (1 331). Еще одна гомельчанка Ольга Силкина заняла 6-е место (1 312), Татьяна Халдоба из Могилева замкнула первую десятку итогового протокола (1 289).
У мужчин лучшим из представителей Беларуси стал могилевский пятиборец Илья Полозков, занявший 6-е место, набрав 1 439 баллов. Победу одержал француз Симон Кассе (1 455), серебро у немецкого спортсмена Патрика Доге (1 453), бронзу завоевал венгерский атлет Балаж Сеп (1 452).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.453 BYN
|2.46 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.979 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5207 BYN
|3.505 BYN
|3.518 BYN