Белорусская пятиборка Ирина Просенцова выиграла турнир в Будапеште

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Просенцова из Гомеля стала победительницей представительного турнира по современному пятиборью Budapest Indoor International, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В венгерской столице Ирина Просенцова набрала в сумме 1 341 очко, обладательницей серебряной медали стала венгерская спортсменка Мишель Гуля (1 334 балла), бронза у литовской пятиборки Гинтаре Венчкаускайте (1 331). Еще одна гомельчанка Ольга Силкина заняла 6-е место (1 312), Татьяна Халдоба из Могилева замкнула первую десятку итогового протокола (1 289).

У мужчин лучшим из представителей Беларуси стал могилевский пятиборец Илья Полозков, занявший 6-е место, набрав 1 439 баллов. Победу одержал француз Симон Кассе (1 455), серебро у немецкого спортсмена Патрика Доге (1 453), бронзу завоевал венгерский атлет Балаж Сеп (1 452).-0-