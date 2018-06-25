Белорусская прима биатлона Дарья Домрачева завершила активную спортивную карьеру

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшая белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева официально объявила о завершении активной спортивной карьеры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева родилась 31 августа 1986 года в Минске. В 1990 году она с родителями-архитекторами уехала в сибирский город Нягань. Сначала Даша увлекалась баскетболом, а в 1992 году вместе со старшим братом начала заниматься лыжами. В биатлон Дарья пришла в возрасте 13 лет, ее первым наставником стал Альберт Мусин. Учась в школе и гимназии, Дарья все летние каникулы проводила в Беларуси у своих родственников, в 2003 году семья вернулась в Минск.

Начало спортивной карьеры Дарьи могло сломить кого угодно. В 2004 году, когда она еще выступала за Россию, руководство российского Союза биатлонистов отчислило ее из сборной с очень обидным вердиктом - бесперспективная. И это при том, что она была неоднократной чемпионкой страны среди юниорок. Однако Даша не сдавалась и вскоре стала выступать за родную страну. И именно в Беларуси добилась потрясающих спортивных результатов. Первые успехи пришли на юниорском чемпионате планеты 2005 года в финском Контиолахти. Там будущая прима биатлона стала чемпионкой в спринте и в гонке преследования. Дебют Домрачевой на взрослом Кубке мира состоялся 1 декабря 2006 года в шведском Эстерсунде - в спринтерской гонке она заняла довольно высокое для новичка 16-е место. В начале взрослой карьеры были у Даши и курьезные случаи. Так, 11 января 2009 года на кубковом этапе в немецком Оберхофе в масс-старте Домрачева лидировала перед вторым огневым рубежом, но вместо того, чтобы стрелять лежа, стала стрелять стоя, ни разу не поразив цель. Через год, причем снова в Оберхофе, Дарья также лидировала в масс-старте, но на третьем рубеже начала стрелять по чужой мишени.

Впервые на пьедестал почета этапов Кубка мира Дарья поднялась 16 января 2009 года, заняв 3-е место в спринтерской гонке в немецком Рупольдинге. В том же году на чемпионате мира в Пхенчхане она поставила рекорд по количеству отыгранных мест в гонке преследования среди женщин - после 53-го места в спринте поднялась на 48 позиций и едва не достигла подиума. В сезоне 2009/2010 Дарья Домрачева впервые стала победительницей гонок на кубковых этапах - в Контиолахти 13 марта была лучшей в спринте, а на следующий день выиграла гонку преследования. Всего за долгие годы спортивной карьеры Дарья Домрачева 81 раз поднималась на пьедестал почета в личных гонках: у нее 34 первых места, 23 вторых и 24 третьих. В 2015 году Дарья стала лучшей по итогам Кубка мира, завоевав главный приз Большой хрустальный глобус. На чемпионатах планеты завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Кроме того, у нее два золота чемпионата Европы и одно на Универсиаде.

Особняком в наградном списке стоят главные старты - Олимпийские игры. Медальный отсчет Дарья Домрачева начала в Ванкувере-2010, завоевав бронзу в самой сложной дисциплине - индивидуальной гонке на 15 км. Пик олимпийских достижений белорусской примы биатлона пришелся на Сочи-2014, где она выиграла три награды высшей пробы (преследование, индивидуальная гонка, масс-старт). За выдающиеся достижения на сочинской Олимпиаде Дарья Домрачева была удостоена звания "Герой Беларуси". На Играх в Пхенчхане-2018 вместе с подругами по эстафетной команде завоевала свое четвертое олимпийское золото, а в масс-старте стала серебряным призером.

На личном фронте у Домрачевой также все в порядке - она замужем за величайшим биатлонистом всех времен норвежцем Уле-Эйнаром Бьерндаленом. У звездной пары 1 октября 2016 года в Минске родилась дочь Ксения. Теперь именно семья станет главным приоритетом для Дарьи Домрачевой.

Помимо спорта Дарья всегда очень серьезно относилась и другим сферам жизни. У нее два высших образования, полученных в Белорусском государственном экономическом университете: в 2009 году она защитила диплом по теме "Реклама в индустрии туризма", а два года назад закончила обучение по хозяйственному праву.-0-

Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры "Пыталась найти компромисс, который позволил бы совместить мне воспитание ребенка и продолжение спортивной карьеры. К сожалению, я не нашла оптимального решения для совмещения таких важных сфер жизни. Мое решение обдуманное и нелегкое. Я завершаю свою спортивную карьеру", - заявила она.