Белорусская сборная должна вернуться в элиту мирового хоккея - Сидоренко

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная сборная Беларуси должна уже в следующем году вернуть себе место в элитном дивизионе чемпионата мира. Об этом заявил сегодня журналистам Андрей Сидоренко, который недавно возглавил белорусскую дружину, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Сидоренко, он намерен привлечь в команду всех лучших белорусских хоккеистов, чтобы выполнить поставленную задачу.

В мае белорусские хоккеисты потеряли место в элитном дивизионе чемпионата планеты, заняв 15-е место на мировом первенстве в Дании. В следующем сезоне белорусам предстоит побороться за одну из двух путевок в элиту. Турнир пройдет в столице Казахстана Астане с 29 апреля по 5 мая 2019 года. Кроме хозяев турнира соперниками белорусов станут сборные Венгрии, Республики Корея, Литвы и Словении.

Андрей Сидоренко, которому недавно исполнилось 59 лет, уже работал со сборной Беларуси с 1993 по 1996 год. В нынешнем тренерском штабе сборной Беларуси одним из его ассистентов будет новый наставник "молодежки" Дмитрий Кравченко.-0-