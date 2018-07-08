Белорусская сборная завоевала два золота на ЧЕ по плаванию среди инвалидов по слуху

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две золотые медали завоевала белорусская сборная на чемпионате Европы по плаванию среди инвалидов по слуху в Польше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

Двумя медалями высшей пробы пополнила копилку наград белорусской сборной чемпионка XXIII летних Дефлимпийских игр в турецком Сасмуне Оксана Петрушенко из Гомеля. Она пришла первой на 100-метровке в стиле брасс. В последний день соревнований Оксана обошла польскую пловчиху на дистанции 200 м брассом, установив новый рекорд чемпионата (2:36). "Золотая рыбка" из Гомеля принесла команде и серебро - на 50 м брассом.

Второе место за белорусками и в командном заплыве 4х200 м вольным стилем. В составе команды 4х100 м вольным стилем наши пловчихи взяли бронзу. Третьими пришли и на этой же дистанции смешанным стилем.

Гомельчанка Мария Рудько заняла третье место среди женщин на дистанции 200 м брассом. Екатерина Еремцова стала бронзовым призером на 50 м баттерфляй.

В составе команды mix Оксана Петрушенко, Денис Качан, Екатерина Еремчук и Геннадий Цырон на 100 м вольным стилем также удостоены бронзовой медали.

В общекомандном зачете сборная Беларуси заняла четвертое место, завоевав девять медалей: две золотые, две серебряные и пять бронзовых. Серьезную конкуренцию белорусским пловцам-паралимпийцам составили российские, украинские и польские спортсмены.

На чемпионате в Польше Беларусь представляли 13 пловцов. В состав команды вошли спортсмены - учащиеся группы высшего спортивного мастерства Гомельского ОЦОР по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Их тренер-преподаватель - Сергей Кузиков.

XII чемпионат Европы по плаванию среди инвалидов по слуху проходил в польском Люблине со 2 по 7 июля.-0-