Белорусская школа в лыжной акробатике остается одной из лучших в мире - Минспорт

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская школа в лыжной акробатике остается одной из лучших в мире, заявил сегодня во время чествования национальной команды по этому виду спорта министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"В национальной команде по этому виду спорта за долгие годы выстроена система подготовки, есть тренеры и специалисты, способные готовить игроков высокого класса. Белорусская школа в лыжной акробатике остается одной из лучших в мире. Однако на достигнутом результате не стоит останавливаться", - отметил Сергей Ковальчук.

Сергей Ковальчук

Главный тренер национальной сборной Николай Козеко подчеркнул, что успехи последних лет в этом виде спорта закладывались более 20 лет назад. "Мне приятно, что в вопросе развития лыжной акробатики наша команда всегда находила поддержку у руководства Минспорта, даже на заре становления фристайла, когда перспективы были еще не ясны. Сейчас мы имеем свою базу и возможности готовить атлетов экстра-класса", - рассказал он.

Анна Гуськова и Николай Козеко

Анна Гуськова

Во время чествования в Министерстве спорта и туризма за высокий профессионализм и успешное выступление на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане нагрудным знаком Минспорта "За развiццё фiзiчнай культуры i спорту ў Рэспублiцы Беларусь" награждена олимпийская чемпионка Анна Гуськова, также вручены грамоты Минспорта тренерскому штабу и членам команды по лыжной акробатике за успешное выступление на Олимпиаде и на юниорском чемпионате мира по фристайлу, который 24 февраля прошел в спорткомплексе "Раубичи".

Анна Гуськова и Сергей Ковальчук

Сергей Ковальчук и Алла Цупер

Николай Козеко и Сергей Ковальчук

Белорусская команда по лыжной акробатике входит в число мировых лидеров в этом виде спорта и завоевывала медали на последних шести Олимпийских играх.-0-

Фото Андрея Покумейко.