Белорусская спортсменка Виктория Чайка выиграла этап Кубка мира по пулевой стрельбе

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Чайка стала победительницей этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в Чханвоне (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м белорусская спортсменка отлично провела финальную серию, набрав 241,7 балла. В соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м Виктория Чайка заняла 14-е место.

У мужчин белорус Юрий Щербацевич оказался на пятой итоговой позиции в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м, набрав 426,7 балла. Его товарищи по белорусской команде в финал не пробились - Илья Чергейко занял 11-е место, Виталий Бубнович стал 54-м среди 76 участников.

Кубковый этап завершится 30 апреля.-0-