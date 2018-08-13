Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на турнире в США

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (36-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче со словачкой Викторией Кужмовой (56) Александра вчистую проиграла первый сет - 0:6, но во второй партии отыгралась - 6:4. Решающий сет вновь остался за словачкой - 6:1.

Ранее Виктория Азаренко (87) в трехсетовом стартовом поединке переиграла испанку Карлу Суарес Наварро (25) - 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Во втором круге Азаренко встретится с пятой ракеткой мира французской теннисисткой Каролин Гарсией.

Третьей из белорусок на корт выйдет Арина Соболенко (34), соперницей которой будет британка Йоханна Конта (39).

Турнир на открытых хардовых кортах Цинциннати финиширует в воскресенье, 19 августа.-0-