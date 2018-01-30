Белорусская теннисистка Александра Саснович вошла в число номинантов на звание "Прорыв месяца"

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка теннисной сборной Беларуси Александра Саснович попала в число четырех номинантов на звание "Прорыв месяца" Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом месяце 2018 года 23-летняя белоруска выступила на турнире категории "Премьер" в австралийском Брисбене. Александра сначала успешно преодолела 3 квалификационных барьера, а затем впервые в карьере добралась до финала столь престижных состязаний. Затем на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" открытом чемпионате Австралии в Мельбурне Саснович прошла до 1/16 финала. Начав год на 88-й позиции мирового рейтинга, Александра за январь поднялась сразу на 42 строки и занимает сейчас 46-е место, что пока является ее лучшим показателем.

Кроме Александры Саснович на январский "Прорыв месяца" претендуют бельгийка Элиз Мартенс, американка Бернарда Пера и Се Шувэй из китайского Тайбэя.-0-