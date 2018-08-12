Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основной этап турнира в США

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алексадра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) пробилась в основную сетку турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 2-го раунда квалификации Александра обыграла еще одну белоруску Веру Лапко (66) - 7:6 (7:5), 6:2.

Кроме Саснович в основной сетке соревнований в Цинциннати выступят еще две белорусские теннисистки. В первом круге Виктория Азаренко (95) сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес Наварро (27), Арина Соболенко (39) будет соперничать с британкой Йоханной Контой (43).-0-