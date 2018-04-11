Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во 2-й раунд турнира в Лугано

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки сумели пробиться во второй раунд турнира в швейцарском Лугано (призовой фонд - $250 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за Ариной Соболенко, которая обыграла румынку Михаэллу Бузарнеску (5:7, 6:3, 6:2), победу одержала Александра Саснович. Она переиграла представительницу Нидерландов Ришель Хогенкамп в двух сетах - 7:6 (7:4), 6:0).

Еще одна белоруска Вера Лапко, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, свой поединок проведет 12 апреля против эстонки Анетт Контавейт.-0-