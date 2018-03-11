11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 3-го раунда Соболенко проиграла чешке Маркете Вондроушовой в двух сетах - 2:6, 2:6.
Позже Виктория Азаренко в матче 2-го круга сыграет с американкой Слоан Стивенс. Александра Саснович поспорит с Каролин Возняцки из Дании за выход в 1/8 финала.-0
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