Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила пропуск в основную сетку турнира в Риме

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, несмотря на проигрыш во втором раунде квалификации, все же выступит в основной сетке турнира в Риме (призовой фонд - $3 млн). Белоруска, занимающая 45-е место в мировом рейтинге, вместе с 54-й ракеткой планеты Зариной Дияс из Казахстана попала в число "лаки-лузеров", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой соперницей Арины Соболенко в основном турнире станет 50-й номер рейтинга WTA Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко (84-й номер мирового рейтинга) в первом раунде будет соперничать с японкой Наоми Осакой (21). Победитель их встречи сыграет во втором круге с первой ракеткой планеты румынкой Симоной Халеп.

На мужском турнире в узбекском Самарканде (призовой фонд - $75 тыс.) сыграют три белоруса. Владимир Игнатик (215-й номер рейтинга АТР) в первом раунде встретится с испанцем Роберто Ортегой-Ольмедо (286), соперником победителя недавнего турнира в Карши Егора Герасимова (236) будет еще один испанский теннисист Марио Вилелья Мартинес (321), финалист турнира в Карши Сергей Бетов узнает своего оппонента после окончания квалификации.-0-