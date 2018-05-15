Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла на турнире в Риме

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке первого раунда Соболенко проиграла представительнице Тайбэя Се Шувэй, занимающей 50-е место в рейтинге WTA, - 2:6, 4:6.
Следующей соперницей Се Шувэй будет 22-я ракетка планеты британская теннисистка Йоханна Конта.-0-
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