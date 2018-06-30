Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в финале турнира в Истборне

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела стать победительницей турнира категории "Премьер". В решающем поединке соревнований в британском Истборне (призовой фонд - $852 тыс.) она проиграла второй ракетке мира Каролин Возняцки из Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финале Арина практически ни в чем не уступала экс-первой ракетке планеты. Соболенко сразу заиграла очень мощно, удивив своими действиями куда более опытную соперницу. Долгое время белоруска была впереди и только при счете 5:3 подавала "на сет". Но Возняцки в этой сложнейшей ситуации проявила все свое мастерство и переломила ход игры. В итоге первый сет, длившийся почти час, все же остался за представительницей Дании - 7:5. Во второй партии Арина также действовала без оглядки на звездный статус оппонентки и вышла вперед 3:1, но Возняцки снова перехватила инициативу и выиграла 3 гейма подряд - 4:3. Белоруску это не смутило, она снова вырвалась в лидеры - 5:4. Затем опять сказался громадный опыт Каролин Возняцки, которая сумела победить на тай-брейке - 7:6 (7:5). Для нее это 29-й титул на профессиональных турнирах.

На пути к финалу Арина Соболенко одержала 5 побед, причем все в затяжных трехсетовых матчах: над американкой Сачией Викери (82) - 4:6, 6:0, 6:1, немкой Юлией Гергес (13) - 1:6, 6:4, 6:4, бельгийкой Элизе Мертенс (15) - 7:5, 2:6, 7:6 (7:4), чешкой Каролиной Плишковой (7) - 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) и полькой Агнешкой Радваньской (31) - 6:3, 1:6, 6:3.

Благодаря успешному выступлению в Истборне 20-летняя Арина Соболенко поднимется с нынешнего 45-го места в мировом рейтинге как минимум на 13 позиций.

На следующей неделе Соболенко стартует на Уимблдонском турнире встречей с румынской теннисисткой Михаэлой Бузарнеску. В прошлом году Арина дебютировала в основной сетке Уимблдона, одержав одну победу.-0-