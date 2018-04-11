Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 2-й раунд турнира в Лугано

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 2-й раунд турнира в швейцарском Лугано (призовой фонд - $250 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем стартовом поединке Арина Соболенко, занимающая 61-е место в мировом рейтинге, победила 40-ю ракетку планеты румынку Михаэлу Бузарнеску - 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.
Позже на корт выйдут еще две белоруски: Александра Саснович (49-й номер рейтинга WTA) будет играть с Ришель Хогенкамп (110) из Нидерландов, Вера Лапко (130) встретится с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт (28). Все белорусские теннисистки заявились и в парный разряд: Соболенко и Лапко начнут соревнования игрой с немками Моной Бартель и Кариной Виттхефт, Саснович и румынка Бузарнеску встретятся с Моникой Адамчак из Австралии и швейцаркой Ксенией Кнолл.-0-
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