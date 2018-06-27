Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал одиночного разряда турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем матче 1/8 финала Соболенко встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс (15) и выиграла - 7:5, 2:6, 7:6 (7:4).
В первом раунде Арина Соболенко переиграла американскую теннисистку Сачию Викери (82) - 4:6, 6:0, 6:1, затем взяла верх над немецкой теннисисткой Юлией Гергес - 1:6, 6:4, 6:4.
В матче за выход в полуфинал Арина Соболенко сыграет с победительницей чешского противостояния Каролина Плишкова (7) - Барбора Стрыцова (23).
В четвертьфинале парного разряд Арина Соболенко и Се Шувэй из Китайского Тайбэя встретятся и интернациональным тандемом Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.321 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.998 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.164 BYN
|3.157 BYN
|3.168 BYN