Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал одиночного разряда турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче 1/8 финала Соболенко встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс (15) и выиграла - 7:5, 2:6, 7:6 (7:4).

В первом раунде Арина Соболенко переиграла американскую теннисистку Сачию Викери (82) - 4:6, 6:0, 6:1, затем взяла верх над немецкой теннисисткой Юлией Гергес - 1:6, 6:4, 6:4.

В матче за выход в полуфинал Арина Соболенко сыграет с победительницей чешского противостояния Каролина Плишкова (7) - Барбора Стрыцова (23).

В четвертьфинале парного разряд Арина Соболенко и Се Шувэй из Китайского Тайбэя встретятся и интернациональным тандемом Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).-0-