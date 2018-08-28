Арина Соболенко вышла во второй круг US Open

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу с американкой Даниэль Коллинс (37) Соболенко начала очень мощно, выиграв первую партию со счетом 6:0. Затем соперница взяла реванш - 6:4, а в решающем сете Арина вновь добилась успеха - 6:4.

До этого две белорусские теннисистки также успешно провели свои первые поединки - Вера Лапко (72) победила украинку Екатерину Бондаренко (86) - 6:3, 6:3, Виктория Азаренко (79) взяла верх над словачкой Викторией Кужмовой (56) - 6:3, 7:5, Александра Саснович (33) переиграла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич (38) - 2:6, 6:1, 6:2.-0-