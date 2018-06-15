Белорусская теннисистка Лидия Морозова вышла в 1/2 финала парного разряда на турнире в Нидерландах

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и голландка Лесли Керхове вышли в полуфинал парного разряда на турнире в голландском Хертогенбосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном матче белорусско-голландский тандем уверенно победил в двух сетах китайско-японский дуэт Шуай Чжан / Рика Фуджирава - 6:2, 6:2.

В 1/8 финала одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (46-й номер мирового рейтинга) встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (71) и, проиграв первый сет 3:6, во втором взяла реванш - 7:6 (7:5). Решающую партию перенесли на сегодня из-за плохих погодных условий. Кроме того, Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова сегодня проведут четвертьфинальную встречу парного разряда против бельгийско-голландского дуэта Элизе Мертенс / Деми Схюрс. В случае победы Соболенко и Кудерметова выйдут в полуфинале на пару Морозова / Керхове.

На мужском турнире в британском Ноттингеме белорус Илья Ивашко и испанец Марсель Гранольерс проиграли в четвертьфинале австралийско-канадской паре Мэтт Рейд / Адил Шамасдин (Канада) - 3:6, 4:6.-0-