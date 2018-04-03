Белорусская теннисистка Вера Лапко из-за травмы завершила выступление на турнире в Чарлстоне

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко завершила выступление на турнире в американском Чарлстоне, не сумев доиграть поединок первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче основной сетки соревнований с призовым фондом $734 тыс. белоруска, занимающая 132-е место в мировом рейтинге, встречалась с 39-й ракеткой мира румынкой Михаэлой Бузарнеску и после проигранного стартового сета со счетом 4:6 не смогла продолжить игру из-за травмы. До этого в квалификационном раунде Вера Лапко победила японку Шюко Аояму (338-й номер рейтинга WTA) - 7:6, 6:4, а также американку Джессику Пегулу (434) - 7:6, 6:4.-0-