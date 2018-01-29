Белорусская теннисистка Вера Лапко не вышла в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко не смогла пробиться в основную сетку турнира категории "Премьер" в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $733 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 3-м квалификационном раунде Вера Лапко, занимающая 133-е место в мировом рейтинге, встречалась с чешкой Терезой Мартинцовой (146) и уступила в трехсетовом поединке - 4:6, 7:5, 1:6. До этого Вера Лапко переиграла болгарскую теннисистку Викторию Томову (137) - 6:2, 4:6, 6:1 и француженку Осеан Доден (94) - 7:5, 6:4.

В этом турнире ожидается участие первой ракетки планеты Каролин Возняцки, которая прибудет в Санкт-Петербург сразу после выигрыша Australian Open в Мельбурне.-0-