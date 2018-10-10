Вера Лапко проиграла на турнире в Линце

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде турнира в австрийском Линце с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в игре за выход в четвертьфинал Вера Лапко уступила россиянке Анастасии Павлюченковой (35) - 7:5, 6:7, 3:6. В первом круге белоруска была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич (41) - 1:6, 6:1, 6:0.

В парном разряде Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга сегодня сыграют с бельгийско-шведским тандемом Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон.-0-